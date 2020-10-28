Общенациональный карантин с 30 октября объявили во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что ограничительные меры, которые действовали в стране уже недостаточны. Поэтому с 30 октября будет введен общенациональный карантин.

«Дорогие сограждане, когда я в последний раз обращался к вам на тему пандемии, то установил срок в 10 дней, чтобы оценить эффективность мер и принять решение о новых ограничениях. Этот момент настал», — сказал Эммануэль Макрон.

Политик обратил внимания, что вирус распространяется по Европе с больной скоростью. Все регионы страны сейчас находятся в зоне повышенного риска из-за COVID-19. Вторая волна пандемии может будет даже тяжелее первой, подчеркнул Макрон.

Ясли, школы, колледжи и лицеи будут работать, но санитарные меры там будут усилены. Университеты закроют, но занятия продолжатся в онлайн-режиме. Ходить на прогулки, по магазинам или в больницы по-прежнему будет можно.

Пока общенациональный карантин во Франции запланирован до 1 декабря. При этом внутренние границы Евросоюза на пока останутся открытыми.

Ранее о новых карантинных мерах объявили и в Германии. Канцлер Ангела Меркель объявила, что дополнительные ограничения начнут действовать со 2 ноября. Закроются кинотеатры, бары и рестораны, бассейны и фитнес-клубы, концертные и театральные площадки. Собираться большими компаниями немцы не смогут.