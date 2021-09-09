ЧП в сфере здравоохранения объявили в Молдавии

Чрезвычайное положение объявили в Молдавии до 30 сентября. Об этом сообщила радиостанция Sputnik со ссылкой на главу Минздрава страны Аллу Немеренко.

По данным RT, она объяснила, что это решение связано с резким ростом новых случаев коронавируса. ЧП было объявлено после Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Ранее глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун объявил о высокой вероятности четвертой волны коронавируса в Москве.