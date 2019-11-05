Объятия Дональда Трампа и бейсболиста рассмешили интернет-пользователей

В интернете появился видеоролик, на котором Трамп обнял за грудь Судзуки, когда тот поднял руки. При этом президент США довольно улыбался.

Пользователи вспомнили одну из самых известных обложек американского журнала The Rolling Stone 1993 года. На ней грудь Джанет Джексон обнимает ее муж Рене Элизондо-младший.

Некоторые также сравнили объятия со сценой из фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона.