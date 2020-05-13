Пресс-секретарю Трампа пришлось объясняться за отсутствие маски

Пресс-секретарю администрации президента США Дональда Трампа Кэйли Макэнани пришлось объясняться перед журналистами за то, что она пришла на пресс-конференцию без маски.

Фрагмент пресс-конференции с вопросом журналиста об отсутствии маски на Макэнани с ее последующим ответом был опубликован порталом Breaking 911 в Twitter.

«Я не могу не заметить, что на вас нет маски. В чем причина? Это телевизионная штука?», — поинтересовался журналист.

Макэнани в ответ на это сказала, что она находится на достаточной дистанции от журналиста. По словам пресс-секретаря, репортерам просто было бы трубно расслышать ее слова, если бы во время своего выступления она была в маске.

Макэнани также добавила, что делала тест на коронавирус в день пресс-конференции и он дал отрицательный результат. После этого пресс-секретарь Трампа быстро передала право задать вопрос другому журналисту.

Недавно еще на одной пресс-конференции в Белом доме произошел скандал. В нем принял участие уже сам президент США Дональд Трамп. Темой беседы стал коронавирус. Журналисты начали задавать Трампу вопросы, которые ему не понравились. Сначала он дал резкий ответ, следом проигнорировал непонравившийся вопрос, а в заключении и вовсе заявил, что прекращает пресс-конференцию.

С начала эпидемии в Штатах выявили уже более 1,3 миллиона больных COVID-19. Умерли больше 80 тысяч граждан. Трамп уверен, что коронавирус в конечном итоге исчезнет сам по себе.