Мир 25 апреля 2023, 16:46 Объяснение США по невыдаче виз российским журналистам назвали верхом цинизма Захарова сочла верхом цинизма заявление Кирби о невыдаче виз СМИ для защиты свободы слова Unsplash

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В России остались недовольны объяснениями Белого дома о причинах невыдачи виз российским журналистам на посещение заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала указала на цинизм координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Последний заявил о некоей защите свободы слова, освещая эту тему.

«Слова Кирби о причинах невыдачи виз журналистам из России являются верхом цинизма», — сказала дипломат.

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Кирби, обратила внимание Захарова, утверждает, будто таким образом США обеспечивают работу СМИ и защищают свободу слова.

«А журналисты из России якобы не представляют свободные СМИ, поскольку являются государственными», — сказала она.

Ранее власти США приняли решение не выдавать визы российским журналистам, которые планировали прилететь в Нью-Йорк вместе с главой МИД Сергеем Лавровым, писал RT.

Когда самолет уже вылетел в США, то посольство заявило о готовности обеспечить въезд представителей СМИ.