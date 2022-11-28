Мир 28 ноября 2022, 13:15 Обход антироссийских санкций в Европе приравняли к преступлению Совет Евросоюза включил обход санкций в список преступлений Unsplash

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Попытку игнорировать санкции, наложенные Евросоюзом, приравняли к преступлению. Такое решение утвердил Совет ЕС, рассказал ТАСС.

Он внес в список преступлений в договоре о функционировании Евросоюза новый пункт — несоблюдение ограничительных мер. Члены Совета ЕС одобрили это нововведение единогласно.

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Ранее Болгария, несмотря на санкции Евросоюза, заключила контракт с «Лукойл Нефтохим Бургас» на поставку нефтепродуктов до конца 2024 года. Прибыль от нефтепереработки вместо Нидерландов и Швейцарии станут перечислять в Болгарию.

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В сентябре СМИ сообщили, что Еврокомиссия рассмотрит идею ввести наказание против людей и компаний, которые помогают другим обходить антироссийские санкции. Сделать это предложили страны Балтии, Франция, Польша и Нидерланды. Американские власти наоборот ввели послабления. Минфин США разрешил некоторым странам Евросоюза финоперации на поставку российской нефти.