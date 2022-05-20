Обезьянью оспу нашли уже в восьми европейских странах

Нетипичные случаи заражения оспой обезьян зафиксировали в восьми европейских странах, об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Его слова процитировало РИА «Новости».

«На сегодняшний день по меньшей мере восемь стран Европейского региона ВОЗ — Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания — сообщили о случаях заболевания оспой обезьян. За пределами стран, где, как известно, оспа обезьян эндемична, недавно подобные случаи также были зарегистрированы в Австралии, Канаде и США», — отмечается в заявлении Клюге.

Глава европейского бюро указал, что эти случаи нетипичны, потому что лишь один человек из заболевших посещал страны Африки, где обезьянья оспа эндемична. Чаще всего заражаются мужчины нетрадиционной ориентации, отметил Клюге. Он отметил, что передача инфекции продолжалась уже некоторое время. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме, в особой опасности находятся дети, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск ввоза оспы обезьян в Россию минимален, однако принимаются меры, чтобы предотвратить проникновение инфекции на территорию страны.