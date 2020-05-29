Лаборанту, который нес материал в лабораторию пришлось писать объяснительную, почему он снимал случившееся на видео вместо того, чтобы сообщить об этом руководству.

Директор отделения медицинского обслуживания различных групп населения доктор С. К. Гарг рассказал, что «лаборант перемещал образцы крови пациентов с COVID-19 из Covid-крыла в лабораторию внутри колледжа, когда обезьяна выхватила образцы и забралась на дерево».

«Но это были не мазки из зева. Мы взяли новые образцы у названных пациентов», — уточнил он.

Также известно, что инцидент с похищением образцов крови произошел несколько дней назад, но в колледже об этом стало известно только после того, как видео набрало популярность в интернете.