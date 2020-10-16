Обезглавленный во Франции мужчина оказался учителем. Он показывал детям карикатуры на пророка

Мужчину обезглавил отец одного из учеников. По информации французских изданий, им был 48-летний гражданин Алжира.

На место происшествия выехал президент Франции Эммануэль Макрон, пишет агентство в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что недалеко от Парижа неизвестный обезглавил человека. Перед атакой преступник выкрикивал исламистские лозунги. Злоумышленник был застрелен правоохранителями. Было заведено уголовное дело по фактам «убийства в связи с террористической деятельностью» и «преступного террористического сообщества». Дело ведет антитеррористическая прокуратура.

Полиция рекомендует гражданам воздержаться от посещения района, где произошло убийство, пишет «Газета.ru».