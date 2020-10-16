Обезглавленный во Франции мужчина оказался учителем. Он показывал детям карикатуры на пророка
Жертвой атаки во французском городе Эраньи стал преподаватель. Скончавшийся показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках по свободе слова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявления французской прессы.
Мужчину обезглавил отец одного из учеников. По информации французских изданий, им был 48-летний гражданин Алжира.
На место происшествия выехал президент Франции Эммануэль Макрон, пишет агентство в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно о том, что недалеко от Парижа неизвестный обезглавил человека. Перед атакой преступник выкрикивал исламистские лозунги. Злоумышленник был застрелен правоохранителями. Было заведено уголовное дело по фактам «убийства в связи с террористической деятельностью» и «преступного террористического сообщества». Дело ведет антитеррористическая прокуратура.
Полиция рекомендует гражданам воздержаться от посещения района, где произошло убийство, пишет «Газета.ru».