Обезглавленного учителя во Франции посмертно наградят орденом Почетного легиона

Жестокого убитого французского преподавателя наградят орденом Почетного легиона посмертно. Об этом заявил министр образования страны Жан-Мишель Бланке.

«Он будет награжден орденом Академических пальм, это очень символично, этот орден вручается преподавателям, представителям мира образования», — сказал Бланке телеканалу BFMTV.

Национальная церемония прощания с учителем пройдет вечером 21 октября в Сорбонне.

Школьник 16 октября обезглавил учителя истории Самюэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, недалеко от французской столицы. Преподаватель на уроке показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Это не понравилось одному из учеников.

СМИ писали, что ученик даже предлагал деньги в школе за информацию о педагоге. По данным французской антитеррористической прокуратуры, убийце 18 лет, он имел чеченское происхождение, родился в Москве. Во Франции получил статус беженца. Полиция его застрелила на месте преступления.

Французский президент Эммануэль Макрон назвал трагедию террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила произошедшее. Глава Чечни Рамзан Кадыров принес соболезнования родным погибшего учителя и сказал, что республика выступает против терроризма в любых проявлениях.