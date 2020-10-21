Обезглавленного под Парижем учителя проводили с национальными почестями

В Париже началась церемония прощания с учителем Самюэлем Пати, которого убил исламист. Мероприятие проходит во дворе университета Сорбонны, на нем присутствуют около 400 человек, включая президента Эммануэля Макрона и экс-президента Франсуа Олланда.

В Сорбонне собрались и другие видные политики, в том числе бывшие премьер-министры страны Эдуар Филипп, Мануэль Вальс, Бернар Казнев и Жан-Марк Эро, сообщил BFMTV. Телеканал ведет прямую трансляцию церемонии.

Место прощания предложил Макрон — вместе с семьей погибшего он выбрал его как символ просвещения и образования. В 20:30 мск гроб с телом учителя прибыл к воротам университета.

Накануне стало известно о присуждении Пати высшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Также он посмертно стал кавалером ордена Академических пальм, который вручается за заслуги в образовании и науке.

Пати был убит и обезглавлен 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Учитель вел историю и обществознание. За несколько дней до нападения он показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, чтобы проиллюстрировать свободу выражения.

Преступление совершил 18-летний Абдулах Анзоров — чеченец по национальности, родившийся в Москве. Его семья уехала из России, когда мальчику было шесть лет. Убийцу застрелили при попытке задержания.