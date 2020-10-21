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    21 октября 2020, 21:10

    Обезглавленного под Парижем учителя проводили с национальными почестями

    Кирилл Фролов

    В Париже началась церемония прощания с учителем Самюэлем Пати, которого убил исламист. Мероприятие проходит во дворе университета Сорбонны, на нем присутствуют около 400 человек, включая президента Эммануэля Макрона и экс-президента Франсуа Олланда.
    Обезглавленного под Парижем учителя проводили с национальными почестями

    В Сорбонне собрались и другие видные политики, в том числе бывшие премьер-министры страны Эдуар Филипп, Мануэль Вальс, Бернар Казнев и Жан-Марк Эро, сообщил BFMTV. Телеканал ведет прямую трансляцию церемонии.

    Место прощания предложил Макрон — вместе с семьей погибшего он выбрал его как символ просвещения и образования. В 20:30 мск гроб с телом учителя прибыл к воротам университета.

    Накануне стало известно о присуждении Пати высшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Также он посмертно стал кавалером ордена Академических пальм, который вручается за заслуги в образовании и науке.

    Пати был убит и обезглавлен 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Учитель вел историю и обществознание. За несколько дней до нападения он показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, чтобы проиллюстрировать свободу выражения.

    Преступление совершил 18-летний Абдулах Анзоров — чеченец по национальности, родившийся в Москве. Его семья уехала из России, когда мальчику было шесть лет. Убийцу застрелили при попытке задержания.