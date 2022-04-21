Обесточенный Купянск принял партию гумпомощи из России

Российские военные завезли в Купянск Харьковской области партию гуманитарной помощи для социальных учреждений. Погрузку коробок с продовольствием показало РИА «Новости».

Сначала продукты, вещи и медикаменты доставили в распределительный центр, затем погрузили в машины и развезли в пункты назначения в сельской местности.

На видео показали погрузку очередной партии. Бойцы ЛНР перенесли в грузовик коробки с подсолнечным маслом, крупами, детским питанием. По прибытии на места эти продукты раздаются точечно, по потребностям. Из распределительного центра машина отправилась в Кучеровку в 15-и километрах от города.

При отступлении украинские военные оставили Купянск, третий по величине город Харьковской области, без электричества. Для этого они обстреляли линию электропередач. Накануне силовики также задержали здесь группу мародеров — они грабили магазины и жилые дома.