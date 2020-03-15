Обессиленого Яценюка госпитализировали в Киеве

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка госпитализировали в киевскую клинику «Борис». Очевидцы рассказали, что его привезли туда в обессиленном состоянии с медицинской маской на лице.

Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на очевидца. По его информации, Яценюка к больнице привезли на его личном автомобиле Toyota Sequoia. Однако экс-премьер сидел не за рулем, а на пассажирском кресле. По словам очевидца, прежде чем выйти на улицу, он долго собирался с силами. Через стекло автомобиля было видно, что на лице политика медицинская маска.

Очевидец отметил, что бывший премьер-министр Украины был настолько слаб, что не смог самостоятельно дойти расстояние от машины до входа в больницу. Все это время его придерживал под руки охранник — он тоже был в медицинской маске.

Пресс-секретарь политика Ольга Лаппо подтвердила, что Яценюк действительно находится в этой клинике.

С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания Ольга Лаппо

По последним данным, на Украине подтвердили три случая заболевания коронавирусом. Один из пациентов скончался.