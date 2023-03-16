Мир 16 марта 2023, 07:00 Обеспокоенность российско-бразильскими связями показала давление США на Латинскую Америку — посольство Посольство обвинило США в русофобских выпадах из-за критики связей России и Бразилии РИА «Новости»

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Сенат США осудил развитие отношений Бразилии с Россией. Американские политики безрезультатно пытаются надавить на латиноамериканские страны с тем, чтобы они отказались от взаимовыгодного сотрудничества с заокеанским партнером, заявило в своем Telegram-канале российское посольство в Штатах.

Связи Бразилии с Россией обсудили на слушаниях по латиноамериканской тематике в сенате 15 марта. Дипломаты назвали негодование американских законодателей по поводу развития сотрудничества русофобскими выпадами и прокомментировали призыв заместителя госсекретаря по Западному полушарию Брайана Николса через БРИКС убедить Россию в недопустимости конфликтов на основе «права сильного». Посольство напомнило, что США вторглись в Ирак, но так и не объяснили, чем его правительство угрожало их собственным национальным интересам.

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«Обеспокоенность же сенаторов российско-бразильскими связями иллюстрирует беспрецедентное давление Вашингтона на латиноамериканские страны, от которых требуют прекратить взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Этого, однако, не происходит», — заявили в дипведомстве.

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Западная пропаганда не подействовала, большинство латиноамериканских политиков выступили за партнерство с Россией. Посольство объяснило это тем, что они не поверили в навязываемую версию о киевском режиме как безвинной жертве, раскусили план США затянуть конфликт ради заработка на продаже оружия и увидели разницу между скромной помощью своим регионам в отличие от многомиллиардных поставок в пользу Украины.

Власти Бразилии ранее отказались передавать Германии боекомплекты для танков из опасения, что они попадут в руки киевского режима, а также предложило создать аналог G20 по конфликту на Украине.