В ООН назвали ответственных за обеспечение Крыма водой

В ООН считают, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России.

С таким мнение выступила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека», — сказала Тросселл, слова которой приводит РИА «Новости».

Она также отметила, что в управлении Верховного комиссара ООН считают, что главную ответственность за поставки воды на полуостров несет Россия. Киев же обязан «поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав» жителей Крыма в соответствии с международным законодательством.

Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивала большую часть потребностей Крыма в пресной воде. Но после того, как в Крым воссоединился с Россией подача воды в одностороннем порядке была прекращена. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения.

Ранее стало известно, что долгое отсутствие дождей оставило без воды два крымских водохранилища. Глава республики Сергей Аксенов поручил справедливо распределить воду между всеми потребителями. Перед властями и профильными предприятиями также стоит задача строго соблюдать графики подачи воды.