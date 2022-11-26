Мир 26 ноября 2022, 00:25 Обеспечение Киева электричеством оценили на 30% ДТЭК: столица Украины обеспечена электричеством только на 30% РИА «Новости»

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Киев обеспечили электроэнергией только на 30%. Об этом сообщил генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко, написало местное издание Klymenko Time.

«Нам хватает мощности только на 30% потребления жителей города», — заявил Фоменко в эфире единого украинского телемарафона.

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Сейчас электроэнергия поступает в дома Киева только на три-четыре часа с перерывом в восемь часов. В области же ситуация «более критичная» из-за непогоды, которая повредила энергосистему. Специалисты до сих пор восстанавливают сети, объяснил Фоменко.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о критическом состоянии энергетической инфраструктуры Украины. Днем ранее в столице страны электроснабжение отключали у 70% жилого городского фонда.

Министерство энергетики Украины ранее сообщало, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС пришлось временно обесточить. Это произошло 24 ноября. Согласно данным Минобороны России, ВС РФ нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.