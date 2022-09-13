Обеспечение безопасности и развитие партнерства станут главными темами саммита ШОС в Самарканде | 360°

Все новости

Спецоперация

13 сентября 2022, 19:18

Попытку наступления ВСУ на Горловку подавили

Здоровье

13 сентября 2022, 19:15

Ученые из Johns Hopkins Medicine рассказали о пользе упражнений на выносливость

Реклама

Спецоперация

13 сентября 2022, 19:11

США поучаствовали в многомесячной разработке контрнаступления ВСУ

Власть

13 сентября 2022, 19:07

Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине на саммите ШОС

Знаменитости

13 сентября 2022, 19:04

Рэпера PnB Rock застрелили во время ограбления в кафе Лос-Анджелеса

Спецоперация

13 сентября 2022, 18:56

Срок за преподавание и угрозы за получение гумпомощи. Украина перешла к репрессиям в Харьковской области

Подмосковье

13 сентября 2022, 18:54

Кровли еще трех домов отремонтируют до конца года в Протвине

Мир

13 сентября 2022, 18:53

Обеспечение безопасности и развитие партнерства станут главными темами саммита ШОС в Самарканде

Мир

13 сентября 2022, 18:51

Армения сообщила о сокращении интенсивности обстрелов на границе с Азербайджаном

Мир

13 сентября 2022, 18:53

Обеспечение безопасности и развитие партнерства станут главными темами саммита ШОС в Самарканде

Помощник президента РФ Ушаков: участники саммита ШОС обсудят тему обеспечения безопасности

Читать 360tv в

Вопросы обеспечения безопасности, а также ситуацию в Афганистане вынесут на повестку дня в рамках саммита ШОС в Самарканде. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Среди других тем — усиление потенциала ШОС по обеспечению стабильности, развитие связей в сфере экономики, транспорта, культурное взаимодействие, сообщило РИА «Новости».

Реклама

Ушаков добавил, что особое место уделят ситуации в Афганистане. По его словам, в ШОС последовательно выступают за установление мира в этой стране.

Реклама

Шанхайскую организацию сотрудничества организовали в 2001 году. В нее входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия выступают странами-наблюдателями.

Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка являются странами — партнерами ШОС.

Саммит международной организации пройдет 15–16 сентября.

Саммиты

Россия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама