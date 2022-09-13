Обеспечение безопасности и развитие партнерства станут главными темами саммита ШОС в Самарканде | 360°

Мир 13 сентября 2022, 18:53 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Обеспечение безопасности и развитие партнерства станут главными темами саммита ШОС в Самарканде Помощник президента РФ Ушаков: участники саммита ШОС обсудят тему обеспечения безопасности РИА Новости

Читать 360tv в

Вопросы обеспечения безопасности, а также ситуацию в Афганистане вынесут на повестку дня в рамках саммита ШОС в Самарканде. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Среди других тем — усиление потенциала ШОС по обеспечению стабильности, развитие связей в сфере экономики, транспорта, культурное взаимодействие, сообщило РИА «Новости».

Реклама

Ушаков добавил, что особое место уделят ситуации в Афганистане. По его словам, в ШОС последовательно выступают за установление мира в этой стране.

Реклама

Шанхайскую организацию сотрудничества организовали в 2001 году. В нее входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия выступают странами-наблюдателями.

Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка являются странами — партнерами ШОС.

Саммит международной организации пройдет 15–16 сентября.

0 0 0 0 0 0