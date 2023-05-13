Мир 13 мая 2023, 17:15 Обещавшего уничтожить все химическое оружие Байдена уличили в лукавстве Политолог Фельдман не поверил в обещание Байдена об уничтожении химического оружия в США White House

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Заявления президента США Джо Байдена о постепенном завершении процесса уничтожения запасов химического оружия, которые есть в стране, имеют двойное дно. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Он пояснил, что речь идет только об устаревших запасах, которые вошли в международную Конвенцию о запрете химического оружия. При этом США опоздали с выполнением своих обязательств на шесть лет.

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«Президент США лукавит, обещая ликвидировать все запасы химического оружия, имеющиеся у его страны», — подчеркнул Фельдман.

Политолог добавил, что США остались последней страной в мире, которая признала наличие у себя такого вида запрещенных вооружений.

«Формально, после его ликвидации существование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) потеряет какой-либо смысл», — резюмировал политолог.

Президент США Джо Байден объявил, что уничтожение запасов химического оружия закончится осенью 2023 года. Он подчеркнул, что это важный шаг в области разоружения и общественной безопасности. Страна продолжит поддерживать работу ОЗХО, которая предотвращает производство и применение запрещенных видов вооружения в мире.