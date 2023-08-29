Обещанные Украине гарантии безопасности на Западе согласуют не раньше 2024 года | 360°

Мир 29 августа 2023, 12:22 Обещанные Украине гарантии безопасности на Западе согласуют не раньше 2024 года WSJ: переговоры о гарантиях безопасности Украины не завершат до 2024 года РИА «Новости»

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Страны Запада не согласовали обещанные на саммите G7 гарантии безопасности Украины. Переговоры начали лишь США и Великобритания, обсуждение растянется на многие месяцы и завершится не раньше 2024 года, заявили источники газетыа The Wall Street Journal.

Администрация США и их союзники в Европе решили подготовить план долгосрочной поддержки Украины, чтобы гарантировать ей победу на поле боя и продемонстрировать России свою решимость. Однако, по информации журналистов, согласовать программу им помешали нехватка оружия и внутриполитическое давление.

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«Европейские чиновники предупреждали, что подготовка планов займет несколько месяцев, а некоторые двусторонние договоренности, как ожидается, будут достигнуты только в следующем году», — заявили авторы статьи.

Пока переговоры с Украиной начали только США и Великобритания, в течение нескольких недель к ним присоединится Франция. Ситуацию осложнило то, что западные страны не решили, насколько подробно следует прописать взятые перед киевским режимом обязательства.

Участники прошедшего в июле саммита G7 в Вильнюсе приняли итоговую декларацию о гарантиях безопасности Украины, сообщили «Известия». Они пообещали наращивать военную помощь, поддерживать ее оборонно-промышленный комплекс, обучать военных и обмениваться данными разведки. В администрации президента России назвали это ошибкой и расценили как угрозу для страны.