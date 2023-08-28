Мир 28 августа 2023, 05:06 Обещанные F-16 впервые используют на Украине весной 2024 года — Резников Глава Минобороны Украины Резников: F-16 начнут использовать весной 2024 года Pxhere

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Обещанные Западом истребители F-16 украинские летчики впервые могут использовать весной 2024 года. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Bild.

«Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — заявил Резников.

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Глава украинского Минобороны отметил, что необходимо подготовить инфраструктуру для самолетов, а это может занять не менее полугода, или даже больше. Резников уверен, что использование западных истребителей станет «серьезным переломным моментом» в конфликте. На данный момент превосходство в воздухе принадлежит России, но с поставкой F-16 ситуация изменится, заявил украинский министр.

Но в американских СМИ есть мнение, что даже истребители F-16 не помогут украинским войскам потеснить российские на поле боя. Подготовленные летчики ВСУ столкнутся со «вторыми по размерам ВВС в мире».