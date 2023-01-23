Мир 23 января 2023, 08:43 Обещания Польши помочь Украине после СВО обернутся разочарованием — СМИ Myśl Polska: обещания Польши помочь восстановить Украину обернутся разочарованием freepik

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Обещания Польши участвовать в восстановлении Украины «могут принести больше разочарований. чем пользы». На это указал профессор Станислав Белень в статье для издания Myśl Polska.

По мнению обозревателя, отношения Польши и Украины остаются достаточно хрупкими — кроме того, встав на сторону Украины, Польша обрекла себя на бесконечную конфронтацию с Россией.

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«Польша оказалась в тяжелейшем моменте истории после „холодной войны“, обрекая себя на „вечный“ конфликт с Россией и отсутствие каких-либо выгод», — подчеркнул Белень.

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Он отметил, что Украина стремится достичь «относительной самостоятельности и автономии» по отношению к «внешним защитникам и антагонистам» и при этом отводит себе особую роль защитника западных ценностей перед «московским варварством». Обозреватель назвал это явление «пафосом, смешанным с гротеском», который «приводит к насмешкам».

Автор статьи констатировал, что под видом претензий на «особую миссию» от имени Запада и «героическую историческую миссию» Украина развивает радикальный национализм, который, как станет понятно в будущем, расходится с нормами и ценностями «внешнего мира», требующими терпимости и уважения.

Станислав Белень назвал отношения Польши и Украины непростыми.

«Фундамент дружбы, построенный на сопереживании и солидарности, может оказаться непрочным и рухнуть под натиском воспоминаний и обид сменяющих друг друга поколений поляков», — предрек он.