Мир 03 февраля 2023, 19:00 Обещания Нуланд смягчить санкции в обмен на прекращение спецоперации назвали ложью МИД России назвал ложью обещания США смягчить санкции в обмен на окончание спецоперации РИА «Новости»

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Обещания заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд о смягчений санкции против России в обмен на завершение спецоперации и «возвращение» киевскому режиму территорий являются ложью. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на заявление российского МИД.

В министерстве отметили, что американцы снова ничего не поняли и ничему не научились. Тому пример их общение на языке ультиматумов.

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«Нуланд <…> неоригинальна, высокомерно обещая поддержать смягчение санкций, если русские „решат вести переговоры серьезно, выведут войска с Украины и вернут ей территории“», — сказали представители МИД.

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что изначально расценивали слова Нуланд как неправду. Единственным способом завершить конфликт на Украине назвали прекращение поддержки киевского режима со стороны Соединенных Штатов.

В МИД добавили, что достижение в регионе «прочного и предсказуемого мира, основанного на балансе интересов и гарантиях стратегической безопасности» России поспособствует окончанию спецоперации.

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что слова Нуланд о смягчении антироссийских санкций в обмен на неприемлемые для РФ условия по украинскому конфликту вызывают удивление и раздражение.