03 февраля 2023, 19:00
Обещания Нуланд смягчить санкции в обмен на прекращение спецоперации назвали ложью
МИД России назвал ложью обещания США смягчить санкции в обмен на окончание спецоперации
Обещания заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд о смягчений санкции против России в обмен на завершение спецоперации и «возвращение» киевскому режиму территорий являются ложью. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на заявление российского МИД.
В министерстве отметили, что американцы снова ничего не поняли и ничему не научились. Тому пример их общение на языке ультиматумов.
Реклама
«Нуланд <…> неоригинальна, высокомерно обещая поддержать смягчение санкций, если русские „решат вести переговоры серьезно, выведут войска с Украины и вернут ей территории“», — сказали представители МИД.
Реклама
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что изначально расценивали слова Нуланд как неправду. Единственным способом завершить конфликт на Украине назвали прекращение поддержки киевского режима со стороны Соединенных Штатов.
В МИД добавили, что достижение в регионе «прочного и предсказуемого мира, основанного на балансе интересов и гарантиях стратегической безопасности» России поспособствует окончанию спецоперации.
Сенатор Владимир Джабаров заявил, что слова Нуланд о смягчении антироссийских санкций в обмен на неприемлемые для РФ условия по украинскому конфликту вызывают удивление и раздражение.
США
Санкции
МИД РФ
Реклама
Реклама