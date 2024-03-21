Мир 21 марта 2024, 10:15 «Обещание ничего не стоит». Стало известно, что обеспечит реальный нейтралитет Украины Академия военных наук: нейтралитет Украины обеспечат ВС РФ на западной границе Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Реальный нейтралитет Украины сможет обеспечить лишь размещение ВС России на западной границе. Таким мнением поделились ученые российской Академии военных наук в материале для журнала «Национальная оборона».

Эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук Анатолий Летяго отметили, что одним из возможных шагов США могут стать гарантии нейтралитета Украины. Однако обещание должны подкрепить сами Соединенные Штаты и их союзники по НАТО.

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«Американцы понимают, что одностороннее обещание Киева ничего не стоит и доверия у российского руководства не вызовет. <…> По нашему мнению, к гарантиям США тоже нужно относиться с осторожностью, а обеспечит реальный нейтралитет Киева только размещение российских войск на западной границе Украины», — указали в статье.

По мнению ученых, в Соединенных Штатах начинают осознавать бесперспективность прежней политики поддержки ВСУ, которая усугубляет ситуацию в мире, но пока сохраняют ставку на НАТО как «мощный военный фактор» в балансе сил с Россией.

Ранее Украина пообещала в случае победы расплатиться с США российскими алмазами, мехом, нефтью и газом.