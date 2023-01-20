Мир 20 января 2023, 06:39 Обещание киевского режима ударить по Крыму назвали на полуострове людоедским Спикер парламента Константинов: если Украина атакует Крым, сполна ударим в ответ РИА «Новости»

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Крымчане сделали свой выбор и присоединились к России. Удар по полуострову при поддержке США не останется без ответа, сказал РИА «Новости» председатель регионального парламента Владимир Константинов.

«Пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ», — сказал он.

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Спикер парламента не удивился планам киевского режима при поддержке Белого дома атаковать полуостров. Он предупредил, что жители Крыма сделали свой исторический выбор и решили навсегда порвать с Украиной — государством, в котором сменили власть при помощи переворота.

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Источники газеты The News York Times рассказали, что в администрации президента США Джо Байдена раздумывают о дополнительных поставках вооружения на Украину для удара по Крыму, так как в перспективе он может укрепить власть нынешнего режима. Эту информацию косвенно подтвердили в Пентагоне — заместитель официального представителя Сабрина Сингх заявила, что США поддержат возвращение утраченных территорий любыми методами.