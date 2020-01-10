Обещание Британией новых санкций оценили в Совфеде

Ранее газета Financial Times сообщила о подготовке министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом независимых от Евросоюза санкций в отношении иностранцев, которые якобы причастны к нарушениям прав человека.

«От Великобритании в ее нынешнем виде можно ожидать любых антироссийских действий. Страна открыто берет на себя роль антироссийского форпоста в Европе. В каком-то смысле удар будет не столько по России или по ее финансовой системе, сколько по отдельным персонажам. Под эти санкции могут подпасть и неугодные британскому руководству российские граждане», — пояснил Морозов.

Он также отметил, что Россия не ощутит санкционного давления, но со стороны Лондона «это будет некая демонстрация».