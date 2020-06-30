Объемы поставок из США в Россию не изменятся после ужесточения ограничений
Запад ввел с 29 июня новые ограничения в отношении России. Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко считает, после введения новых правил объемы поставок из Америки не уменьшатся. Он поделился мнением с «Говорит Москва».
Согласно новым требованиям, продукция военного использования расширит перечень и на ее вывоз из Америки потребуется лицензия.
«Предыдущими ограничениями, так скажем, американцы практически исключили работу с нами именно по видам товаров, которые можно отнести к продукции военного назначения или двойного назначения», — сообщает Владимир Падалко.
В прошлом году импорт из США в Россию превышал экспорт на 5%. По итогу 2019 года общий оборот стран превысил 25 миллиардов.