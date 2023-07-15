Мир 15 июля 2023, 06:00 Объемы импорта украинского зерна в Польшу оказались шокирующими Профессор Артышак: объемы импорта украинского зерна в Польшу оказались шокирующими Freepik

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Количество ввозимого в Польшу зерна с Украины оказалось шокирующим. Об этом сообщил профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак в беседе с изданием Rzeczpospolita.

В начале 2023 года в Польшу с Украины стали привозить неконтролируемый импорт зерна. Местные фермеры были недовольны сложившейся ситуацией и начали протестовать. В апреле этого года Европейская комиссия постановила, что зерновую продукцию можно доставлять через польскую территорию только через транзит.

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Исходя из этого, Артышак подсчитал, что количество отправленной пшеницы с Украины за прошлый год увеличилось в 168 раз, в сравнении с показателем за 2021-й год, а ввоз кукурузы привесился в 300 раз.

«Результаты импорта зерновых с Украины за последние полтора года шокируют меня», — заявил профессор.

Он объяснил, что эта информация вряд ли подразумевает импорт в Польшу «технического» зерна. Такое название придумали только для обхода пограничного контроля.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ход встречи с представителями стран Африки заявил, что поставки украинского зерна на мировые рынки не смогут решить проблему голода и нищеты. Президент отметил, что развивающиеся государства не должны страдать от проблем, вызванных украинским конфликтом.