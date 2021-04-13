Вопрос перекачки газа по «Северному потоку — 2» стоит связать с «поведением» России. Объемы проходящего по газопроводу голубого топлива должны зависеть от действий Москвы. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр после переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином.

«Вопросом о том, есть ли смысл незадолго до завершения вводить мораторий, конечно, можно задаться. Но я все же убеждена, что если продолжить реализацию „Северного потока — 2“, то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, нужно ставить в зависимость в том числе и от поведения России», — приводит ТАСС слова Крамп-Карренбауэр.

В начале апреля компания Nord Stream 2 AG сообщила, что иностранные военные корабли стали чаще заходить в воды, где прокладывают газопровод «Северный поток — 2». 28 марта на месте работы трубоукладчика «Фортуна» появилась неопознанная подводная лодка.

Оператор считает, что такие действия иностранных кораблей, среди которых есть и гражданские суда, — это часть большой провокации, чтобы помешать завершению строительства газопровода.