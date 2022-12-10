Мир 10 декабря 2022, 12:46 Объемы финансовой помощи Украине возмутили американцев Пользователи Twitter потребовали от Зеленского отчета о расходах выделенных США денег Defense.gov

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Решение властей США выделить Украине дополнительные деньги на закупку вооружений и поддержку экономической стабильности вызвали возмущение пользователей Twitter. В комментариях к публикации украинского лидера Владимира Зеленского его финансовые аппетиты сравнили с «бездонной ямой», куда утекают деньги.

Авторы сообщений потребовали, чтобы Украина представила отчеты о тратах по выделенным средствам. Также пользователи усомнились, что страна со временем рассчитается с США.

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«Когда Украина начнет отправлять неизрасходованные деньги обратно в Соединенные Штаты?» — поинтересовался один из пользователей.

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Ему тут же ответили, что отмытые средства уже осели на закрытых от общества счетах.

«Украина — это стиральная машина для денег налогоплательщиков», — подчеркнул один из авторов.

Его поддержал другой пользователь, который отметил, что под предлогом помощи Украине «политики набивают свои карманы, как это было во время Афганистана».

«Мы сократили расходы на полицию, существенно ослабив свою безопасность, чтобы вы могли получать все деньги, которые вам нужны», — упрекнули Зеленского.

У украинского президента потребовали опубликовать декларацию о доходах — так будет понятно, «куда ушли наши налоги».

Пентагон сообщил, что в новый пакет военной помощи Украине войдут ракеты HIMARS, 80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, а также системы противодействия беспилотникам.

Общая сумма, выделенная на эти цели, составит 275 миллионов долларов. Всего же с начала специальной военной операции США потратили на помощь Украине более 22 миллиардов долларов.