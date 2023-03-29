Мир 29 марта 2023, 14:37 Объем внешнеторгового оборота России с зарубежными странами вырос Путин заявил о росте объемов внешнеторгового оборота с зарубежными странами Unsplash

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Россия наращивает объем внешнеторгового оборота с основными зарубежными партнерами. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании с правительством в режиме видеоконференции.

«У России растут объемы внешнеторгового оборота с основными зарубежными партнерами», — сказал он.

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Также Путин отметил, что российская экономика показывает уверенный рост, в том числе, за счет покинувших страну зарубежных компаний.

«Российский бизнес начал осваивать освободившиеся ниши на нашем рынке. Кроме того, укреплению экономики способствует укрепление связей с быстрорастущими государствами Юга и Востока», — сказал он.

Ранее президент поручил правительству обеспечить дополнительные меры поддержки отечественных промышленных предприятий. По его словам, первостепенное внимание необходимо уделить отраслям, пострадавшим от санкционных ограничений, включая автопром.