Мир 09 мая 2023, 22:58 Объем торговли между Россией и Китаем с начала года вырос до $73 млрд Таможня Китая заявила о росте товарооборота с Россией с начала 2023 года на 41,3% РИА «Новости»

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Взаимная торговля между Россией и Китаем за первые три месяца с начала 2023 года увеличилась на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ее объем достиг 73,148 миллиардов долларов. Об этом сказано в раскрытых данных опубликованных на сайте Китайской таможенной службы.

Согласно представленным данным, Россия с января по апрель закупила у Китая товаров на 33,68 миллиарда долларов, что на 67,2% больше, чем 2022 году. При этом продала дружественной стране продукции на 39,46 миллиарда в американской валюте. Этот показатель вырос на 24,8%.

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Основу российского экспорта составили энергоресурсы. На нефть газ, уголь и мазут пришлось до 80% всего объема поставок в Китай. В остальные пункты экспортной продукции вошли металлы, древесина, сельскохозяйственная продукция и рыба.

Китай продает в Россию легковые и грузовые автомобили, бытовую электронику, микропроцессоры, строительную технику, одежду и обувь.

Помощник президента России Максим Орешкин назвал Китай новым ключевым партнером страны, который по общему торговому обороту уже потеснил Евросоюз. Он подчеркнул, что это сотрудничество продолжится в рамках утвержденного на встрече лидеров двух государств плана долговременного сотрудничества, который охватывает срок до 2030 года.