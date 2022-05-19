Обелиск в память о погибших советских воинах снесли в Литве

Мэр Паланги в Литве Шарунас Вайткус сообщил о демонтаже обелиска в память о погибших советских воинах. Об этом написало издание «Sputnik Литва».

По его словам, за снос обелиска высказался в первую очередь Совет по оценке объектов культурного наследия.

«С учетом его мнения департамент культурного наследия упразднил признаки ценности этого памятника, украшенного серпом и молотом, и исключил его из реестра культурных ценностей, охраняемых государством», — сказал Вайкутус.

Он отметил, что коммунальные службы уже ведут работы на месте сноса. К вечеру сделают газон и положат брусчатку. Градоначальник сообщил, что на месте монумента появилась табличка из серого гранита с надписью на литовском языке. Она указывает, что там похоронены погибшие во Время мировой войны солдаты.

Совет городского самоуправления Паланги заявил о решении демонтировать обелиск еще 28 апреля. Монумент появился в Паланге в 1952 году.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».