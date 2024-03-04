Мир 04 марта 2024, 09:48 Объекты получили повреждения в подконтрольной Украине части Запорожской области Глава ОГА Федоров: в Запорожской области пострадали объекты vk.com/ belinter/globallookpress

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Несколько украинских объектов получили повреждения в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом заявил глава областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Поступили сообщения о разрушении <…> объектов инфраструктуры», — указал он.

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О том, сколько и какие именно объекты пострадали, Федоров не рассказал.

Ранее ВСУ обстреляли Херсонскую область. Из-за удара ранения получил житель села Казачьи Лагеря Алешкинского муниципального округа. По словам главы региона Владимира Сальдо, мужчину госпитализировали в Скадовскую центральную городскую больницу.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что украинские боевики активно обстреливают гражданские объекты и инфраструктуру, так как у них нет побед в зоне спецоперации. Он добавил, что на линии боевого соприкосновения происходят серьезные изменения и российские военные скоро отодвинут ВСУ на значительное расстояние.