Мир 30 марта 2024, 10:23 Объекты инфраструктуры пострадали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области Глава Запорожской ОГА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры Unsplash

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В подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области в результате взрывов пострадали объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.

Они написал, что в течение суток зафиксировали более 440 ударов в девяти населенных пунктах.

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«Поступили 28 сообщений о разрушении объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали», — отметил Федоров.

Российские военные с октября 2022 года наносят удары по объектам связи, военного управления, оборонной промышленности на территории Украины в ответ на теракт на Крымском мосту. В Минобороны подчеркивали, что социальная инфраструктура и жилые дома находятся вне угрозы.

В ночь на субботу украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины, в этих регионах объявляли воздушную тревогу.