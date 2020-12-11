Появились снимки нового подземного ядерного объекта в Иране

Снимки нового подземного ядерного объекта в Иране были опубликованы в Twitter. Их разместил на своей странице эксперт по контролю над вооружениями из Института международных исследований Миддлбери (США) Джеффри Льюис.

Опубликованные фото сделаны со спутника американской компании Planet.

По данным Льюиса, Иран строит новый подземный цех по сборке центрифуг в рамках своей ядерной программы после того, как летом взрыв разрушил главное здание объекта. Стойка проходит недалеко от Натанзы.

Новый цех, как предполагается, сооружается внутри горы. Эксперт показал две точки, которые, как он считает, похожи на входы в туннель с двумя дорогами, которые соединяют его со старым зданием. Новый предполагаемый подземный ядерный объект, по оценкам Льюиса, в размерах не уступает старому.

Предположения эксперта не беспочвенны, отмечается в издании Al-Mazdar News. Автор материала напоминает, что глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи пообещал после происшествия со старым объектом в Натанзе, что новое здание будет укрыто в «сердце гор» для защиты его от возможных атак.

Взрыв на иранском комплексе обогащения урана в Натанзе в начале июля этого года произошел в результате диверсии. С таким заявлением выступил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. До этого заявления в СМИ появилась информация, что за атакой на ядерный объект в Натанзе стоит Израиль. Источники журналистов New York Times уточнили, что для организации взрыва использовали устройство, установленное внутри объекта.