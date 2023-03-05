Мир 05 марта 2023, 14:26 Объект транспортной инфраструктуры загорелся в Купянске Глава Харьковской ОВА Синегубов заявил о повреждении транспортного объекта в Купянске РИА «Новости»

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Подконтрольный украинским войскам город Купянск лишился объекта транспортной инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что объект получил повреждения утром в воскресенье, 5 марта.

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«В Купянске поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар», — написал Синегубов. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.

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Украинские власти начали принудительную эвакуацию жителей Купянска для передачи освободившихся квартир и домов бойцам ВСУ. Об этом заявил руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он подчеркнул, что людей вывозят из города под предлогом обеспечения безопасности.

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко уточнил, что командование украинских войск перебросило в Купянск около 700 бойцов, которых разместили в домах вывезенных мирных жителей.