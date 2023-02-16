Мир 16 февраля 2023, 07:35 Объект критической инфраструктуры вывели из строя в Львовской области Взрывы прогремели в Львовской области, пострадал объект критической инфраструктуры РИА «Новости»

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Утром 16 февраля в Львовской области объявили воздушную тревогу. Удар нанесли по объекту критической инфраструктуры, никто не пострадал. Об этом рассказал в своем Telegram-канале руководитель областной администрации Максим Козицкий.

«Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области», — написал он.

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После удара начался пожар, его быстро потушили. Никто, по словам Максима Козицкого, не пострадал. Он призвал жителей не игнорировать сирену и после объявления воздушной тревоги спускаться в укрытия.

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Об опасности ударов с воздуха жителей Львовской области предупредили в 02:54. Сирены включили в большинстве регионов Украины, в том числе в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Киевской и других областях. Особый режим сняли около четырех часов утра.

Сайт mk.ru рассказал со ссылкой на местные паблики, что во Львовской области прогремели несколько взрывов. Громкие звуки раздались также в Кременчуге Полтавской области, населенных пунктах Днепропетровской и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской областей.