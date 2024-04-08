Мир 08 апреля 2024, 09:31 Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Херсонской области Глава Херсонской ОВА Прокудин: поврежден объект критической инфраструктуры РИА «Новости»

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В подконтрольной украинским властям части Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республиканской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры», — отметил он.

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Как сообщил назначенный украинским руководством глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, в регионе сбили беспилотник. Обломки повредили линии электропередачи. В результате без электричества остались почти 15 населенных пунктов.

На минувшей неделе в подконтрольной Украине части Херсонской области пострадала газотранспортная система. Прокудин сообщал, что в ночь на 5 апреля регион подвергся атаке. Повреждения получили газопровод и теплопровод, а также солнечные коллекторы и опорные конструкции.