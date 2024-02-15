Мир 15 февраля 2024, 10:22 Объект инфраструктуры Запорожья пострадал от взрывов Глава ОДА Федоров: в Запорожье произошли взрывы на объекте инфраструктуры

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В контролируемом Украиной городе Запорожье утром 15 февраля прогремели взрывы. Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объекта инфраструктуры.

Воздушную тревогу в регионе объявили в 04:32. Спустя три с лишним часа Иван Федоров сообщил о нескольких взрывах и призвал жителей оставаться в укрытиях. Еще через 10 минут чиновник заявил о разрушениях.

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«Предварительно — попадание по объекту инфраструктуры Запорожья», — сказал он.

Одновременно с Запорожьем атаковали Львовскую область. Глава горадминистарции Львова Андрей Садовой сообщил о работе ПВО, звуках взрывов и попадании в объект инфраструктуры. По его информации, над регионом сбили более 10 ракет.

Громкие звуки слышали в Харьковской области и Киеве. RT сообщил, что воздушная тревога действовала по всей Украине. В Полтавской области поразили здание склада.