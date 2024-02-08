Мир 08 февраля 2024, 11:19 Объект инфраструктуры загорелся в Винницкой области Глава ОВА Борзов: на инфраструктурном объекте в Винницкой области случился пожар Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинские военные сбили беспилотники в Винницкой области. Обломки рухнули на объект инфраструктуры и спровоцировали пожар, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Борзов.

«Этой ночью в Винницкой области обломками сбитых БПЛА вызван пожар на одном из инфраструктурных объектов. Огонь удалось локализовать», — объявил он.

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Сергей Борзов сообщил, что Украину атаковали 17 дронами. Из них 11 сбили в Винницкой Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Около полуночи воздушную тревогу объявляли в Винницкой, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и других областях страны. Местные СМИ сообщали о работе сил ПВО в Одессе и Черноморске.

Вооруженные силы Украины из-за сокращения военной помощи США начали экономить артиллерийские снаряды и технику НАТО. Дезертирство в украинской армии стало регулярным явлением.