13 мая 2023, 10:44
Объект инфраструктуры загорелся в Хмельницкой области
Мэр Симчишин сообщил о пожаре на объекте инфраструктуры в Хмельницкой области
Объект критической инфраструктуры загорелся в Хмельницкой области. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр областного центра Александр Симчишин.
«Продолжается пожар на одном из объектов инфраструктуры в Хмельницком районе», — написал он.
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Какой именно объект загорелся, Симчишин уточнять не стал.
Также мэр отметил, что в результате взрыва повреждения получили промышленные объекты и административные здания.
Ранее украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Хмельницкой и Николаевской областях. Жители Хмельницкого рассказали, что стали очевидцами огромных клубов черного дыма.
В ночь на 13 мая взрывы зафиксировали в Киевской области, власти Украины объявляли тревогу в ряде областей и попросили жителей укрыться в убежище.
Утром в субботу украинские боевики в очередной раз атаковали Луганск, под огнем ВСУ оказался поселок Юбилейный.
Украина
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