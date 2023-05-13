Мир 13 мая 2023, 10:44 Объект инфраструктуры загорелся в Хмельницкой области Мэр Симчишин сообщил о пожаре на объекте инфраструктуры в Хмельницкой области РИА «Новости»

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Объект критической инфраструктуры загорелся в Хмельницкой области. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр областного центра Александр Симчишин.

«Продолжается пожар на одном из объектов инфраструктуры в Хмельницком районе», — написал он.

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Какой именно объект загорелся, Симчишин уточнять не стал.

Также мэр отметил, что в результате взрыва повреждения получили промышленные объекты и административные здания.

Ранее украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Хмельницкой и Николаевской областях. Жители Хмельницкого рассказали, что стали очевидцами огромных клубов черного дыма.

В ночь на 13 мая взрывы зафиксировали в Киевской области, власти Украины объявляли тревогу в ряде областей и попросили жителей укрыться в убежище.

Утром в субботу украинские боевики в очередной раз атаковали Луганск, под огнем ВСУ оказался поселок Юбилейный.