17 декабря 2023, 20:28
Объект инфраструктуры в Днепропетровской области получил повреждения
Объект инфраструктуры получил повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Лысак в Telegram-канале.
«Поврежден инфраструктурный объект», — написал глава местной администрации.
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В Одессе в ночь на 17 декабря прогремела серия взрывов. Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде и подконтрольном Киеву Херсоне. После взрыва в Херсоне начался пожар.
Сирены воздушной тревоги гудели в Харьковской области накануне. В Киеве 16 декабря раздались взрывы. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, работала система ПВО.
Взрывы
Украина
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