Мир 02 декабря 2023, 11:43 Объект инфраструктуры пострадал из‑за взрыва в Одесской области Глава ОВА Кипер: в Одесской области получил повреждения объект инфраструктуры Cover Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Пожар произошел на одном из объектов инфраструктуры в Одесской области. Об этом заявил глава региональной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По словам Кипера, пожар на территории объекта вспыхнул после взрыва. Приехавшие на место экстренные службы полностью ликвидировали возгорание.

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«Жертв и пострадавших нет», — отметил он.

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