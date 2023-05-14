Мир 14 мая 2023, 09:14 Объект инфраструктуры получил повреждения в Днепропетровской области Глава администрации Лысак: объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области РИА «Новости»

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Объект инфраструктуры и транспортное предприятие получили повреждения в Днепропетровской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава областной администрации Сергей Лысак.

«Повреждены объект инфраструктуры и транспортное предприятие», — отметил он.

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Ранее о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе Очакове сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

Утром в воскресенье украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области и Херсоне. Никаких подробностей произошедшего в сообщении не указали. Мощные взрывы слышали жители подконтрольного Киеву Херсона.

Ночью авиация и артиллерия России нанесли удары по Западной Украине. Сирены включились вечером 13 мая. Взрывы прозвучали в Тернополе и Херсоне. По словам главы Тернопольского облсовета Михаила Головко, снаряды попали по объекту в районе промзоны города, сработала система ПВО.