Мир 30 августа 2023, 10:45 Объект инфраструктуры и железнодорожные пути пострадали в Житомирской области Глава региона Бунечко: в Житомирской области загорелся объект инфраструктуры РИА «Новости»

Читать 360tv в

В результате удара дронами-камикадзе в Житомирской области пострадали железнодорожные пути и объект инфраструктуры, начался пожар. Руководитель областной администрации Виталий Бунечко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Очаги возгорания, возникшие из-за атаки, оперативно ликвидировали», — объявил он.

Реклама

Никто не пострадал. Военные, по словам Виталия Бунечко, сумели сбить часть выпущенных по Житомирской области дронов-камикадзе. Их нацелили на объект инфраструктуры. Какой именно, чиновник не уточнил.

Взрывы от сработавшей системы ПВО раздались в Киеве. Обломки рухнули в нескольких местах в Дарницком и Шевченковском районах. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что оперативные службы потушили возгорания.