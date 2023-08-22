Мир 22 августа 2023, 08:11 Объект энергетической инфраструктуры пострадал при взрыве в Кривом Роге Мэр Вилкул: объект энергоинфраструктуры пострадал при взрыве в Кривом Роге Соцсети

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В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины около 05:30 прогремел взрыв, сообщил в своем Telegram-канале председатель совета обороны города Александр Вилкул. Позже он сообщил, что пострадал объект энергетической инфраструктуры.

По информации Вилкула, «водопроводная система перешла на генераторы», производится перезапуск электричества. Несколько улиц и линий электротранспорта оказались частично обесточены. На месте работают все экстренные службы. Глава совета обороны попросил местных жителей «ничего не снимать и не выкладывать в интернет».

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Он также предупредил о плановом контролируемом производственном взрыве в карьере «№ 2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в 12:00. По словам Вилкула, повода для беспокойства здесь нет.

По данным на 08:00, судя по карте воздушных тревог, оповещения на территории Украины не работают. Сирены звучат лишь на подконтрольной Украине части территории Запорожской области.