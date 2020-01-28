Объединение с Белоруссией поддержала почти четверть опрошенных россиян

За создание общего с Белоруссией государства высказалась почти четвертая часть участников проведенного «Левада-центром» опроса. Но около половины респондентов считают, что лучше провести экономическое, а не политическое слияние.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на результаты проведенного центром исследования. В нем 12–18 декабря 2019 года приняли участие 1608 совершеннолетних россиян в 137 населенных пунктах 50 регионов методом личного интервью.

На активном сотрудничестве в сфере экономики настаивают 44% участников опроса. Еще 28% уверены, что его можно сохранить на прежнем уровне. За образование государства с единым руководством выступили 13% опрошенных. Десятая часть респондентов предложила Белоруссии войти в состав России.

Эксперт «Московского центра Карнеги» Андрей Колесников заявил изданию, что президент Белоруссии Александр Лукашенко активно демонстрирует нежелание слияния. Тем не менее, он стал самым популярным среди россиян зарубежным политиком.

В частности, Лукашенко заявил, что Белоруссия суверенная и независимая страна, которую он не может предать и позволить ей раствориться в «даже в нашей братской России».