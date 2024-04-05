Мир 05 апреля 2024, 13:17 Объединение Румынии и Молдавии в одно государство назвали невозможным в институте гуманитарно-политических исследований

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с радиостанцией Sputnik назвал невозможным объединение Румынии и Молдавии в единое государство.

Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что объединение его страны с Молдавией так или иначе произойдет.

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На взгляд Брутера, Чолаку поднял эту повестку в рамках предвыборной кампании. Он таким образом пытается создать имидж борца за жителей страны, считает собеседник издания.

«Если допустить, что Молдавию туда (в ЕС) примут, то неужели кто-то допустит в рамках Евросоюза объединение двух стран? Это чушь», — сказал Брутер.