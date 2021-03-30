Объединение России и Белоруссии опровергли в Кремле

Россия и Белоруссия не планируют объединяться. У стран есть планы по укреплению отношений в рамках Союзного государства в интересах двух народов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть союзный договор, где прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, — дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется», — объяснил Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Он подчеркнул, что максимальная интеграция была бы в интересах как россиян, так и белорусов. Так считают обе стороны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на спортивном мероприятии «Минская лыжня». Тогда он заявил, что у республики друзей нет и попросил обратить внимание на его слова. Белорусский лидер прокомментировал и результаты соцопроса о том, какие достижения нужно сохранить в стране. Лукашенко удивило то, что люди поставили безопасность и стабильность выше повышения качества жизни.