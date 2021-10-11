Объединение Косова с Албанией назвали невозможным в РФ

Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков высказался по поводу вероятности объединения Косова и Албании в одно государство. По его словам, это не выгодно ни для одной из стран, тем более США и Евросоюзу. Об этом сообщило ИА НСН.

«Вероятность объединения Косова с Албанией считается чрезвычайно низкой, потому что Косово признало очень много государств, в том числе, Евросоюз и США. И в принципе считается, что и самой Албании это невыгодно по ряду причин», — добавил Колосков.

На слова албанского премьер-министра Эди Рама о том, что две страны могут объединиться, отреагировала и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что Москва считает абсолютно неприемлемым такое заявление Рама.

«Продвижение планов создания Великой Албании грубо противоречит положениям Резолюции 1244 СБ ООН, подрывает стабильность в регионе», — сообщила Захарова и добавила, что в МИД ждут адекватную реакцию западных опекунов «государственности» Косова на эту провокацию.